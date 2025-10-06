Calabria, le traveggole di Pasquale Tridico: "La sinistra ha dato una risposta vera"

Pasquale Tridico, candidato di centrosinistra alla presidenza della Calabria, accetta la sconfitta alle elezioni regionali. Ma non troppo. In un punto stampa a seguito dei primi risultati usciti dalle urne, l'ex presidente dell'Inps si è congratulato con il vincitore, il governatore uscente Roberto Occhiuto, esponente del centrodestra. Ma ha aggiunto anche dell'altro.

"Ho telefonato poco fa a Occhiuto per fargli i sinceri auguri per questa vittoria sperando che possa governare al meglio questa regione - ha dichiarato Tridico -. È stata una battaglia vera, intensa, molto breve. Le dimissioni di Occhiuto ci hanno colto di sorpresa ma il centrosinistra, il campo progressista ha dato una risposta vera e ringrazio tutte le forze di centrosinistra. Gesto opportunistico da Occhiuto sperando di trovarci impreparati ma da parte nostra c'è stata una battaglia forte pur sapendo che era difficile da fare. Da parte mia grande delusione ma mi conforta il sostegno di tanti". L'espressione "gesto opportunistico" di Tridico si riferirebbe alla decisione di Occhiuto di dimettersi da presidente della Regione a cavallo tra luglio e agosto scorsi, dopo aver saputo di essere coinvolto in un'inchiesta per corruzione (a cui si è sempre dichiarato estraneo). Ma in ogni caso, secondo Tridico, la sinistra ha dato "una risposta vera". Perdendo con un distacco siderale. Convinto lui...