di Maria Pia Petrarolivenerdì 10 ottobre 2025
PiazzaPulita, Montanari: "Cessate il fuoco? Ecco cosa mi chiedo"

“Sicuramente qualcosa è successo": Tomaso Montanari, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, lo ha detto a proposito dell'accordo raggiunto da Hamas e Israele sulla guerra nella Striscia di Gaza. Un'intesa raggiunta grazie soprattutto al contributo del presidente americano Donald Trump.

Il rettore dell'Università per stranieri di Siena, però, ha aggiunto: "Il punto è che questo forse è un cessate il fuoco. Io mi chiedo se sia un cessate il genocidio, cioè se il progetto, il disegno di eliminare quel popolo, di avverare l’idea che quella fosse una terra senza popolo, sia un progetto che rimane nella testa di Netanyahu e anche nella testa di una parte maggioritaria della società israeliana, perché il problema non è solo Netanyahu. Dunque, bisogna vedere se il ritorno degli ostaggi indurrà Israele a rendersi conto di quello che ha fatto. Ci sarà un dopo, in cui si guarderà ciò che si è fatto".

Dopodiché la citazione letteraria: "Nella Banalità del male, Hannah Arendt commenta il processo a Eichmann a Gerusalemme, il criminale nazista, dicendo, siamo nel 1960, che la Germania non ha chiesto l’estradizione di Eichmann. Arendt spiega che una delle ragioni è che, nel 1960, i capi della Germania occidentale dicevano: ‘In fondo il nazismo aveva un consenso minoritario’. E Arendt aggiunge che non avrebbero mai potuto fare quello che hanno fatto con un consenso minoritario. Bisogna fare i conti”.

"Cessate il fuoco? Ecco cosa mi chiedo": Montanari a PiazzaPulita, guarda qui il video

