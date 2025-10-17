Attentato a Ranucci, "le classi dirigenti sovversive": Gad Lerner, accusa choc

Ci siamo: sono bastate poche ore dall'attentato a Sigfrido Ranucci, giornalista di Report, per far dire a qualcuno fuori dai denti che la colpa della bomba piazzata sotto alle auto sua e di sua figlia davanti alla loro casa di Pomezia è, "colpa del governo" e "delle classi dirigenti sovversive".

Una escalation verbale firmata da Gad Lerner, su X, che si aggiunge peraltro a una già lunga lista di commenti che in qualche modo attribuiscono una valenza politica e non semplicemente criminale, come dovrebbe essere naturale pensare viste le inchieste delicatissime e spesso pericolose condotte da Ranucci in questi anni.

Da Roberto Saviano all'Usigrai, da Alessandro Di Battista ad Angelo Bonelli, in tanti hanno legato l'attentato alla "campagna d'odio" contro il giornalista. Ma Lerner fa un "salto di qualità", per così dire, alzando il tiro dei suoi strali.

"L'Italia delle bombe e dell'intimidazione ai giornalisti scomodi - scrive Lerner su X -: l'abbiamo già conosciuta nei tempi più bui della storia nazionale, si manifesta vigliaccamente sotto la regia di classi dirigenti.sovversive. Solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia".

Un'accusa durissima ma non circostanziata, volutamente generalizzata che lascia interdetti parecchi commentatori. "'…sotto la regia di classi dirigenti.sovversive'. Ci potrebbe dire a chi si riferisce, oppure meglio lanciare il sasso e nascondere la mano?", scrive un utente in calcio al blog. "Solidarietà a Ranucci. E concordo con quanto scrive; finché la sinistra non esprimerà condanna netta alla violenza in qualunque forma, taluni si sentiranno 'protetti', esattamente come nel periodo a cui fa riferimento", aggunge un altro con una punta di sarcasmo. E ancora: "Quando parla di regia di classi DIRIGENTI a chi si riferisce esattamente? Così, per capire meglio", "A proposito di sovversione: quando parlerete con la giusta indignazione e attenzione mediatica del combinato disposto del comma 1, artt. 31 e 277 del codice penale? Quando?", "Se pensa di sapere, specifichi chi sono le 'classi dirigenti sovversive'", "Si riferisce agli anni settanta e le brigate rosse?", "Premessa la mia più sentita solidarietà a Ranucci, prendo atto che Lerner abbia prontamente individuato i mandanti dell'attentato: "REGIA DI CLASSI DIRIGENTI...SOVVERSIVE". Domani mi diranno che ho capito male, come per l'ALMENO di Cecconi, la CORTIGIANA di Landini et similia", "'... classi dirigenti sovversive...'. Fare i nomi e tirare fuori le prove altrimenti sembra solo un puerile tentativo di screditare qualcuno senza voler prendersene la responsabilità".