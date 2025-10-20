Meloni cortigiana, Landini fuori controllo zittisce Rosy Bindi: "Niente scuse"

"Inviterei Landini a superare Berlusconi e a chiedere scusa a Meloni": Rosy Bindi lo ha detto rivolgendosi al segretario della Cgil durante il programma condotto da Massimo Gramellini su La7, In Altre Parole. Il riferimento è alla parola che Maurizio Landini ha utlizzato per definire la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante una puntata di DiMartedì. Parlando delle manifestazioni per Gaza e dei vari scioperi in nome della Palestina, il leader del sindacato aveva detto che gli italiani in piazza sono scesi "per difendere l'onore dell'Italia" a differenza di "Meloni che si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito". E sul "cortigiana" è scattata la bufera, con la stessa Meloni che ha commentato indignata quella dichiarazione.

"Può dire: ho sbagliato parola, non ritiro niente ma ho sbagliato parola. Solo questo", ha proseguito la Bindi incoraggiando Landini a fare questo passo. Ma lui si è rifiutato categoricamente: "No no". "Se lo ricorda Fonzie quando diceva: ho sbagliato parola...? Si può dire no?", è intervenuto il conduttore. Ma ancora una volta il segretario della Cgil è stato irremovibile: "No". Poi, ha confermato la distanza politica e personale tra le parti.