Massimo Cacciari si sposa: chi è sua moglie di 30 anni più giovane

Anche il "burbero e irascibile" Massimo Cacciari, alla fine, si arrende all'amore: dopo una vita da scapolo impenitente, il filosofo di 81 anni ha deciso di convolare a nozze con Chiara Patriarca, professionista di 52 anni originaria di Trieste. L'amore è nato a Venezia, di cui Cacciari è stato due volte sindaco, ma le nozze avranno luogo a Milano, come confermano le pubblicazioni di matrimonio affisse agli albi civici di entrambe le città, come riporta Il Gazzettino. Le pubblicazioni ufficiali riportano: "Sposo: Massimo Cacciari, nato a Venezia il 5 giugno 1944, residente a Venezia; Sposa: Chiara Patriarca, nata a Trieste il 30 settembre 1973, residente a Milano". Al momento non sono ancora noti il giorno e la sede esatta della cerimonia.

DiMartedì, rissa Luttwak-Cacciari: "L'aritmetica!", "Bene bene..." Flotilla e questione palestinese non possono che essere i temi al centro del tavolo di DiMartedì, il talk di attu...

Secondo quanto riportato dagli amici più stretti al Gazzettino, la convivenza tra i due va avanti almeno dai tempi del Covid, nel quartiere dei Navigli a Milano. "Non era mai successo che Massimo decidesse di abitare nella stessa casa con una donna - raccontano - ma con Chiara è diverso. Lei è simpatica, sa tenergli testa, non solo intellettualmente ma anche sul piano caratteriale".

Dritto e Rovescio, raptus di Cacciari jr: "Cosa vuoi da me?" Cresce e si alimenta ogni giorno il dibattito in Italia tra il ceto medio-alto della popolazione e quello medio-basso, t...