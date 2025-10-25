Massimo Cacciari si sposa: chi è sua moglie di 30 anni più giovane

Libero logo
sabato 25 ottobre 2025
1' di lettura

Anche il "burbero e irascibile" Massimo Cacciari, alla fine, si arrende all'amore: dopo una vita da scapolo impenitente, il filosofo di 81 anni ha deciso di convolare a nozze con Chiara Patriarca, professionista di 52 anni originaria di Trieste. L'amore è nato a Venezia, di cui Cacciari è stato due volte sindaco, ma le nozze avranno luogo a Milano, come confermano le pubblicazioni di matrimonio affisse agli albi civici di entrambe le città, come riporta Il Gazzettino.

Le pubblicazioni ufficiali riportano: "Sposo: Massimo Cacciari, nato a Venezia il 5 giugno 1944, residente a Venezia; Sposa: Chiara Patriarca, nata a Trieste il 30 settembre 1973, residente a Milano". Al momento non sono ancora noti il giorno e la sede esatta della cerimonia.

Secondo quanto riportato dagli amici più stretti al Gazzettino, la convivenza tra i due va avanti almeno dai tempi del Covid, nel quartiere dei Navigli a Milano. "Non era mai successo che Massimo decidesse di abitare nella stessa casa con una donna - raccontano - ma con Chiara è diverso. Lei è simpatica, sa tenergli testa, non solo intellettualmente ma anche sul piano caratteriale".

Chiara Patriarca, riservatissima e quasi sconosciuta alle cronache rosa, sarebbe architetta o professionista in un settore affine, ma Cacciari ha sempre mantenuto la massima discrezione sulla sua vita privata. L'annuncio delle nozze segna così un momento inedito nella vita personale del filosofo veneziano, noto come (focoso) opinionista televisivo quanto per la sua proverbiale riservatezza sentimentale. 

