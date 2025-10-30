Evan Delogu, lo sfogo di papà Walter: "Venerdì arriva l'auto"

La morte improvvisa dopo un incidente in moto di Evan Delogu è una di quelle scomparse che devastano una famiglia. Un papà e una mamma costretti a dire addio alla cosa più preziosa, una sorella, Andrea che con una telefonata è piombata in un dolore indicibile. E in questa triste storia fanno riflettere le parole del papà di Evan, Walter Delogu che con upost sui social ha voluto salutare così, per l'ultima volta suo figlio.

Lasciamo parlare lui: "Vi dico chi era mio figlio .. faceva le serali, studiava Alberghiero , di mattina si allenava in palestra , poi faceva da mangiare per noi se ero occupato e se la mamma era al lavoro .. quando si alzava da tavola chiedeva il permesso, lavava i piatti e poi si riposava un po' Ha da sempre lavorato in estate da Massimo al bagno 75 e mai ci ha chiesto un euro,si comprava tutto lui col suo stipendio,pure quella maledetta moto .. mi traduceva dall' inglese articoli di nuove droghe pericolose , che servivano a me alle conferenze che faccio nelle scuole per prevenire disgrazie di questa maledizione ... Non beveva , non fumava e a volte lo prendevo in giro , dicendogli o che era un talebano o un angelo .. ho capito ieri chi eri tu ... Un angelo ...".