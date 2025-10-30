Andrea Delogu, il fratello morto: la telefonata che le ha rivelato la tragedia

Una notizia terribile, che ha lasciato sotto choc ovviamente Andrea Delogu ma anche tutto il cast di Ballando con le stelle. Mercoledì pomeriggio è morto a Bellaria (Rimini) in un incidente con la sua moto Evan Oscar Delogu, figlio di Walter Delogu e fratello di Andrea, "La rossa" celebre conduttrice e concorrente dello show di Rai 1. Il ragazzo aveva appena 18 anni e la sorella gli era legatissima.

La 43enne Andrea, scrive il Corriere della Sera, "stava andando a provare le coreografie" che avrebbe dovuto ballare sabato sera da Milly Carlucci, "Era in macchina quando ha ricevuto la telefonata più tremenda". Aveva definito Evan "il fratello più bello del mondo" e non mancavano sulle sue pagine social foto abbracciata al ragazzo, morto in una tremenda carambola contro due pali della luce.