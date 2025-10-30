Andrea Delogu, il fratello morto: la telefonata che le ha rivelato la tragedia

Una notizia terribile, che ha lasciato sotto choc ovviamente Andrea Delogu ma anche tutto il cast di Ballando con le stelle. Mercoledì pomeriggio è morto a Bellaria (Rimini) in un incidente con la sua moto Evan Oscar Delogu, figlio di Walter Delogu e fratello di Andrea, "La rossa" celebre conduttrice e concorrente dello show di Rai 1. Il ragazzo aveva appena 18 anni e la sorella gli era legatissima.
La 43enne Andrea, scrive il Corriere della Sera, "stava andando a provare le coreografie" che avrebbe dovuto ballare sabato sera da Milly Carlucci, "Era in macchina quando ha ricevuto la telefonata più tremenda". Aveva definito Evan "il fratello più bello del mondo" e non mancavano sulle sue pagine social foto abbracciata al ragazzo, morto in una tremenda carambola contro due pali della luce.
Andrea Delogu, muore il fratello Evan Oscar: aveva solo 18 anniHa perso il controllo della moto ed è caduto, finendo contro un palo: è morto così nel pomeriggio, ...
"Anche la produzione di Ballando con le stelle è sotto choc - scrive sempre il Corsera -. Nei corridoi del programma da ieri si respira un’aria triste e sospesa, di incredulità. Tutti si sono stretti attorno alla showgirl che immediatamente ha lasciato tutto ed è corsa a Bellaria".
"Non ci sono parole. Solo tanto dolore", è il commento su Instagram di Barbara D'Urso, anche lei concorrente di Ballando. "Ti abbraccio fortissimo, Andrea", aggiunge ancora Carmelita postando anche l'iconcina di un cuore spezzato su uno sfondo tutto nero in segno di lutto.
A comunicare sui social la tragedia è stato proprio Walter Delogu, per anni autista di Vincenzo Muccioli nella comunità di recupero dalla tossicodipendenza di San Patrignano in cui Andrea è di fatto cresciuta. "Il cuore a volte batte anche se è morto... Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan, il tuo papà e la tua mamma".
"Non beveva, non fumava e a volte lo prendevo in giro, dicendogli o che era un talebano o un angelo. Ho capito ieri chi eri tu... Un angelo", recita un altro post del padre. "Amore mio perché ci hai lasciato, ci sarà un motivo, fammelo sapere presto ti prego. Ho dormito nel tuo letto stanotte, perdonami, ora te lo metto a posto. La tua amata moto la farò aggiustare e la venderò, so quanto impegno e soldi ci hai messo in quel bolide, quindi non la farò demolire. La tua macchina arriverà venerdì, venderemo la nostra e terremo la tua per sempre. A presto amore - è il suo straziante addio - tra non molto ti raggiungerò e rideremo insieme, come sempre. E ora ti mando un bacio con la mamma e la tua amata sorellina, come la chiamavi tu. Lassù in paradiso fatti valere".