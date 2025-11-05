Paolo Berizzi ko in tribunale: non è reato fare satira su di lui

Il temerario rosso ha perso la causa. Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica, mi aveva querelato e ieri c’è stata - dopo anni - l’udienza per decidere. Una querela temeraria, si direbbe oggi, al punto che persino il pubblico ministero ha chiesto la mia assoluzione perché il fatto non sussiste, quasi dicendo «ci state facendo perdere tempo» – grosso modo si intuiva così – non essendoci stata, in realtà, alcuna diffamazione. E il giudice Francesco Salerno il pollice verso lo ha fatto a Berizzi. Il cronista tagliatore di teste ha semplicemente sbagliato bersaglio. Anche perché non può ritenere di poter colpire alla cieca senza che nessuno gli risponda a tono, come invece feci io dal quotidiano che dirigevo, il Secolo d’Italia.

E l’ha presa pure malissimo, con uno dei suoi soliti tweet in cui nella sostanza ha inveito a male parole proprio contro la magistratura: quel fotomontaggio sul Secolo d’Italia in cui, con satira evidente, lo ritraevamo con la faccia incerottata come le Br trattarono Aldo Moro con alle spalle la bandiera brigatista, gli sembrò una specie di oltraggio, un vilipendio, chissà cosa. E ha commentato così la sentenza: «Una buonissima notizia per i manganellatori della rete». Capito? Lui mi querela, giornalista contro giornalista, si fa spalleggiare in tribunale dalla federazione della stampa addirittura col suo presidente Di Trapani, perde il processo, e straparla di manganellatori della rete...