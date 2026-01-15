Paolo Berizzi, condannato per diffamazione ai danni dell'avvocato di Priebke

Paolo Berizzi, firma di Repubblica, sarebbe stato condannato per diffamazione ai danni dell'avvocato Lorenzo Borrè, cui dovrà essere corrisposto un risarcimento di 15mila euro.

Lo scrive Luciano Capone sul Foglio. I fatti risalgono all'esplosione del "caso Soumahoro", quando la moglie dell'allora deputato di Avs, Liliane Murekatete, indica Borrè come legale. "Berizzi, giornalista specializzato sull’estrema destra - ricostruisce il Foglio - scrive un tweet duro contro questa scelta: 'Basta dare un'occhiata alla storia dell’avvocato di Priebke per capire che dalle parti della famiglia Soumahoro non ne azzeccano una. Uno cha difeso, ospitato e protetto il boia nazista delle Fosse Ardeatine. Fermatevi, per decenza'". Il riferimento era a Erich Priebke, l’ex capitano delle SS responsabile dell’eccidio delle Fosse Ardeatine.

A quel punto Borrè cita il giornalista per il risarcimento danni. E oggi la sentenza è chiara: per il tribunale di Roma il tweet di Berizzi “ha determinato inequivocabilmente una lesione della dignità personale dell’avv. Borrè, in quanto lo ha indicato quale un soggetto che avrebbe ‘ospitato e protetto’ Priebke, un criminale nazista, condannato all’ergastolo, laddove il ricorrente aveva avuto col predetto ordinari rapporti professionali”. Capone, infine, ha ricordato: "L’avvocato è un pilastro fondamentale del giusto processo, come ricorda l’art. 111 Cost., e non un complice o un favoreggiatore degli imputati che difende".