lunedì 10 novembre 2025
Giuliano Cazzola sbeffeggia Landini: "Una minoranza che odia il governo"

A L'aria che tira, il programma di approfondimento televisivo in onda su La7 condotto da David Parenzo, si è tornati a parlare di manovra. E della protesta dei sindacati - in particolare della Cgil - che ha indetto uno sciopero generale per il prossimo 12 dicembre. L'ennesimo, ancora una volta di venerdì. Ma tant'è. 

L'economista Giuliano Cazzola, intervenuto in collegamento con Parenzo, ha smontato tutto coloro che a sinistra accusano il governo di non alzare i salari. "Mi dite che colpa ha il governo se i salari sono bassi? Devono pensarci i CCNL? È una tempesta in un bicchier d'acqua e c'è caduto pure Giorgetti, anche lui ha fatto del casino - ha spiegato -. Se si leggono le carte, i redditi più bassi sono stati coperti. Anche la Banca d'Italia dice che un bilancio pubblico non deve pensare ai salari, ma deve essere la contrattazione collettiva". 

E poi ha smontato completamente l'iniziativa di Maurizio Landini prevista per il prossimo 12 dicembre. "Lo sciopero del 12 dicembre è inutile, perché la Finanziaria ci sarà già - ha dichiarato l'economista -. È uno sciopero inutile di protesta, che non cambia nulla, e lo farà una minoranza di lavoratori che odiano questo governo".

