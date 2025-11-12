Libero logo
Francesca Verdini, lo sfogo dopo i messaggi d'odio: "Mi perdo dietro a tanto orrore"

di
mercoledì 12 novembre 2025
Francesca Verdini, lo sfogo dopo i messaggi d'odio: "Mi perdo dietro a tanto orrore"

Francesca Verdini ne ha abbastanza. Dopo gli innumerevoli insulti che riceve ogni giorno sui social, la figlia dell'ex parlamentare di Forza Italia Denis e fidanzata del vicepremier Matteo Salvini ha deciso di rendere pubblici i messaggi dei suoi haters su Instagram. Il più delle volte, chi la critica se la prende contro il segretario della Lega. "È tua figlia vero? Non posso pensare altro", uno dei messaggi che allude alla differenza di età, lei 33 e lui 52. E poi: "Che bassa autostima deve avere sta tizia, con quel panzone smidollato". Ma non solo: ci sono anche offese irripetibili, sull'aspetto fisico e a sfondo sessuale.

"Mi dicono sempre di ignorare, di non rispondere - scrive lei, postando gli screen shot delle offese - E hanno sicuramente ragione. Ma a volte mi metto a leggere e mi perdo dietro a tanto orrore. Non mi abituerò mai a leggere certe cose. Resto sempre allibita. Per la rabbia, per la volgarità, per il niente che c'è dietro a tanto odio. E mi chiedo: davvero mi devo abituare? Davvero dobbiamo solo fingere che non succeda? Boh", ha commentato Verdini.

Ma poi, la fidanzata di Slavini ha ricevuto anche tanti messaggi di solidarietà: "Sono stata travolta da un affetto incredibile. Sento il bisogno di ringraziare e di scusarmi se ho dato l'impressione di essere turbata o ferita, non era mia intenzione far preoccupare nessuno. Mi dispiace se ho fatto star male chi mi vuole bene, sono sinceramente serena. A volte può capitare di lasciarsi catturare dalle cose sbagliate ma il mio intento era, più di tutto, quello di condividere una riflessione, chiedere se esista qualcosa che possiamo fare, concretamente, per contrastare questa violenza o se dobbiamo solo restare a guardare. Aver condiviso la riflessione - ha concluso Verdini - mi fa aggiungere che il numero di persone che riconosce l'esistenza di questo problema, che capisce l'orrore di certi atteggiamenti, è molto più altro di quanto potessi immaginare, è una consapevolezza davvero incoraggiante".

