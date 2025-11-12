Francesca Verdini, lo sfogo dopo i messaggi d'odio: "Mi perdo dietro a tanto orrore"

Francesca Verdini ne ha abbastanza. Dopo gli innumerevoli insulti che riceve ogni giorno sui social, la figlia dell'ex parlamentare di Forza Italia Denis e fidanzata del vicepremier Matteo Salvini ha deciso di rendere pubblici i messaggi dei suoi haters su Instagram. Il più delle volte, chi la critica se la prende contro il segretario della Lega. "È tua figlia vero? Non posso pensare altro", uno dei messaggi che allude alla differenza di età, lei 33 e lui 52. E poi: "Che bassa autostima deve avere sta tizia, con quel panzone smidollato". Ma non solo: ci sono anche offese irripetibili, sull'aspetto fisico e a sfondo sessuale.

"Mi dicono sempre di ignorare, di non rispondere - scrive lei, postando gli screen shot delle offese - E hanno sicuramente ragione. Ma a volte mi metto a leggere e mi perdo dietro a tanto orrore. Non mi abituerò mai a leggere certe cose. Resto sempre allibita. Per la rabbia, per la volgarità, per il niente che c'è dietro a tanto odio. E mi chiedo: davvero mi devo abituare? Davvero dobbiamo solo fingere che non succeda? Boh", ha commentato Verdini.