Garlasco, altro terremoto per Massimo Lovati: "Rinuncio all'incarico"

Alfredo Scaccia fa marcia indietro. In queste ore il portavoce di Massimo Lovati ha deciso e annunciato di rinunciare al suo incarico. "Con una forte tristezza nel cuore annuncio di aver rinunciato al ruolo di portavoce dell'avvocato Massimo Lovati. Le sortite pubbliche di alcuni mezzi di informazione che hanno ritenuto di mettere in risalto la mia sventura, parlando soltanto del mio arresto, mi impongono una repentina marcia indietro". Parole arrivate tramite un video messaggio in cui Scaccia aggiunge: "Ho formalizzato a mezzo pec la mia rinuncia all'avvocato Lovati che mi ha chiesto di attendere 3-4 giorni per chiarire alcune situazioni personale con altri legali che lo rappresentano...".

Ma chi è Scaccia e a quale arresto si riferisce? Il nome dell'ex portavoce era tornato alla ribalta nel marzo 2025, quando la Procura di Verbania aveva disposto il suo arresto insieme al figlio Gabriele e a un luogotenente dei carabinieri. L'accusa? Corruzione, accesso abusivo a un sistema informatico e rivelazione di segreto d’ufficio.