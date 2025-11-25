Sigfrido Ranucci, la confessione: "Ho avuto una tessera di partito..."

Spiega di non avere un'idea su chi sia il mandante della bomba-piazzata sotto la sua auto davanti alla casa di famiglia a Pomezia: "Non riesco a collegarla a nessuna delle inchieste che abbiamo fatto". E dire che prima di quella notte era già stato oggetto di minacce in undici occasioni. "Non so ancora se è legata a qualcosa che abbiamo fatto o a qualcosa che deve ancora andare in onda".

Ma è quando parla di politica che la situazione si fa piccante. Innanzitutto, il giornalista ammette di aver avuto una sola tessera di partito nella sua vita. E, sorpresa, è stata "quella della Democrazia cristiana . Corrente sbardelliana. Me la fecero loro quando ero ragazzo, neanche lo sapevo". In ogni caso si definisce "un cattocomunista , se proprio vuoi saperlo. Ma sono anche figlio di un brigadiere della Finanza, e su alcune cose ho idee vicine alla destra legalitaria ".

Oggi, visti i contrasti con la maggioranza di governo, a difenderlo ci pensano dem e grillini. Ma sul punto Ranucci è piuttosto disincantato: "Il Pd mi dà solidarietà ufficiale. Ma non è che mi amino particolarmente. Anzi". "Nel nostro pubblico - aggiunge - ci sono sempre stati tanti ex dipietristi. E una parte dei 5 Stelle ha sempre pensato che noi fossimo roba loro, che dovessimo trattarli con riguardo. E invece no. Questi attestati di stima sono sempre da prendere con le pinze". E sempre sul Movimento racconta un aneddoto illuminante. A suo tempo i 5 Stelle proposero Milena Gabanelli, fondatrice di Report, al Quirinale. Una delle tante bizzarre trovate grilline. "Io e Milena ci scherzavamo sopra: era una cosa surreale. Ma la cosa più surreale è che poi, quando si è trattato di riconoscerle un ruolo in Rai, i 5 stelle sono spariti". Resta il fatto che in tanti abbiano proposto a Ranucci di entrare in politica, offrendogli una candidatura. Da sindaco? No, "cose un po’ più importanti". Il ministro? "Non esageriamo". Resta, dunque, un margine di mistero.