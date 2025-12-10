Maurizio Landini ci prende per fessi: "Sciopero il venerdì perché sabato si vendono più giornali"

Da segretario della Cgil a fine analista di marketing specializzato in editoria. Maurizio Landini ha finalmente gettato la maschera. E, intervenendo come ospite a Un Giorno da Pecora, ha spiegato a tutto il motivo che lo spinge sempre a proclamare gli scioperi di venerdì. "Ci sono almeno due ragioni: quando fai manifestazioni nazionali la gente si deve spostare, quindi si ha un giorno per tornare a casa - ha spiegato mr. Cgil -. E poi nel weekend si vendono più giornali e quindi se ne parla di più. E poi bisogna ricordarsi che ci fa sciopero perde lo stipendio. E chi dice che lo sciopero è per fare il ponte dimentica che milioni di persone nel weekend lavorano. Giorgia Meloni non vuole misurarsi per i problemi posti, tenta di denigrare quanto avviene...".

"Pierpaolo Bombardieri non sarà allo sciopero - ha proseguito Landini - ma lui come me chiede, ad esempio, di eliminare il fiscal drag, sul piano formale anche la Cisl e la Uil hanno detto che ci sono molte cose che non vanno bene, quindi in piazza andiamo anche per loro".