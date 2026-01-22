Porta a Porta, il maggiordomo si confessa: "Io, ruota di scorta. Come mi rivolgo a Vespa"

"C’era una crisi nel cinema. Non stavo lavorando, mi suggerirono di presentarmi. Andai a un colloquio per questo lavoro in televisione. Pensai: quello che sarà, sarà. Scelsero me, da lì sono entrato e così ho continuato": Paolo Baroni ha raccontato in un'intervista a Repubblica come ha iniziato a lavorare come "maggiordomo" nella trasmissione di Bruno Vespa su Rai 1, Porta a Porta, che proprio ieri ha festeggiato i 30 anni dalla prima puntata. È dal 1996 che Baroni, classe 1945, ricopre questo ruolo, facendo entrare gli ospiti del programma di Vespa. Allo stesso tempo, però, è stato anche volto delle commedie di Carlo Vanzina, dopo aver frequentato la scuola di teatro ed essere apparso in decine di film.

Il "maggiordomo" ha parlato anche del suo rapporto con il giornalista: "Lui ha i suoi pensieri, le sue preoccupazioni ma con me è gentilissimo. Non ci diamo del tu… O meglio, non ricordo, forse lui mi dà del tu ma io gli do del lei. Non c’è questa confidenza. Però ricordo la puntata in cui c’era il maggiordomo di Lady Diana e mentre parlava con Bruno, lui mi fece inquadrare". Poi, riferendosi al suo compito in trasmissione, ha aggiunto: "Io sono la ruota di scorta, non contribuisco fattivamente al programma. Diciamo che è una figura che dà un colore alla trasmissione". Anche se ha comunque riconosciuto dei meriti al programma: "Mi ha dato un po’ di tranquillità. Dovendo fare un bilancio è che ora ho trenta anni di più. Trenta anni di vita che sono volati".