Lilli Gruber, com'è fuggita dall'incendio a Davos: paura sulla neve

Lilli Gruber si è data alla fuga. Mentre si trovava in collegamento con il suo programma Otto e Mezzo da Davos, la città svizzera che ospita il World Economic Forum, la conduttrice di La7 è stata costretta a lasciare il Congress Center. L'edificio è stato evacuato per un allarme incendio. "Ero in studio a Davos, tra l’anteprima e l’inizio della puntata di Otto e Mezzo – ha raccontato la giornalista a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 – ci hanno ordinato di evacuare immediatamente perché c’era un’emergenza: c’erano sirene, polizia, pompieri. Io ho provato a protestare e a dire che dovevo andare in onda ma un energumeno mi ha fulminato dicendo solo ‘get out of here’. Quindi sono dovuta uscire ma, per fortuna, sono riuscita a prendere il telefonino".

E ancora: "Quando sono uscita ho iniziato a fare la diretta telefonica di Otto e Mezzo, poi sono salita una golf cart che faceva delle curve pericolosissime nella neve, ho anche pensato di cadere dal sedile ma per fortuna non è successo". Gruber è stata trasportata "in una palazzina vicino alla congress hall, dove mi sono chiusa in una specie di loculo e ho continuato la diretta".