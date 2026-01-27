Garlasco, Massimo Giletti sbotta: "Non torna". E spuntano le chat tra Stasi e Chiara

Massimo Giletti perde le staffe. Al centro il caso Garlasco. In diretta a Lo Stato delle Cose, il conduttore di Rai 3 torna a fare sentire una vecchia intervista della mamma di Chiara Poggi, che sostiene di aver "visto sempre Chiara serena", segno evidente che non ci fossero atteggiamenti di Alberto Stasi che potevano averla turbata. Da qui lo sfogo del giornalista: "A me sembra che si voglia tirare dentro questa storia del computer come una forzatura per trovare un movente, ma la mamma non vedeva niente di strano. Chiara sapeva della passione per i p**no per Alberto, questo non torna. Se c’è un rapporto sereno tra i due all’improvviso uno la ammazza? Se avessi letto delle chat di tensione tra loro sarebbe stato diverso. Perché c’è questo tentativo di scaricare addosso a Stasi che, ripeto è già condannato, un movente che non sta né in cielo né in terra?". Immediata la risposta dell'ex comandante del RIS, nonché ex consulente di Andrea Sempio, Luciano Garofano: "Siamo in un momento in cui vogliamo cercare la verità, se i consulenti dei Poggi hanno individuato una cartella mai vista da Chiara che può contenere immagini più sconvolgente rispetto a quello a cui era abituata questo può avere creato in Chiara un problema".

Ma il conduttore insiste: "Nella cartella ‘Militare’ c’erano davvero immagini terribili? Io sono convinto che Chiara sapesse tutto. Se si clicca esce una sottocartella e un gruppo di fotografie di forze armate. Schiacciando su ‘Nuova Cartella’ escono tre opzioni, Foto, Video e Foto Erotico-po***grafiche. Nella cartella ‘Video’ ci sono solo i tre video intimi dei due fidanzati, cliccando su ‘Foto’, ci sono altre foto p**no suddivise in varie cartelle con titoli noti a chi frequenta il mondo p***grafico. Si tratta di qualcosa di normale per chi ha la passione per il p**o. Generale, lei ha detto: ‘Non ho visto, ma Paolo Reale me l’ha raccontato, magari lui è pretale e ha una visione particolare".