Garlasco, l'ex vicina di casa inchioda Andrea Sempio: "Nel garage era vietato"

Nuove incongruenze farebbero vacillare le versioni fornite dalla famiglia Sempio la mattina dell'uccisione di Chiara Poggi. A parlarne, raggiungendo anche una testimone, è Mattino 5. Nella puntata di mercoledì 25 marzo Federica Panicucci ha ricordato che Giuseppe Sempio, padre dell'attuale indagato, ha asserito di essere in casa la mattina dell’omicidio di Chiara e che il figlio Andrea fosse lì con lui. "Quindi il padre non ha dubbi, ma qualche dubbio invece ce l’ha Andrea, il quale viene sentito e dice questo, lo leggiamo insieme: ‘Il 13 agosto 2007 suppongo di essermi svegliato verso le nove. Credo che ci fosse in casa mio padre, ma non sono in grado di ricordare oggi se ci fosse effettivamente’". Andrea Sempio lascia intendere che il padre potesse anche non essere in casa o che, comunque, non vi sia la certezza di essersi visti quella mattina.

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Da qui un passo indietro: la conduttrice ha ricordato un precedente andato in onda esattamente un anno fa, quando in studio era presente l’avvocato di Andrea Sempio, Angela Taccia. "Allora - ha spiegato Panicucci - Andrea Sempio apre alla possibilità che il padre non fosse in casa, che non si siano visti. Forse il padre era via, era da qualche parte. Allora che cosa accade? Esattamente un anno fa io qui in studio ospito l’avvocato Angela Taccia, alla quale rivolgo la stessa domanda, e dico ‘Ma come mai il padre ricorda la presenza di Andrea in casa e Andrea stesso invece dichiara questo?’. Taccia apre una possibilità che lascia noi tutti stupiti e dice ma forse non c’era perché era in garage a fare la salsa. Esatto dice proprio questo".

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