Francesca Albanese "è stressata": le voci dal cuore della sua famiglia

Il marito dell’ultrà pro-Pal Francesca Albanese, Massimiliano Calì, va all’attacco dell’ong Un Watch. A raccontarlo è Hillel Neuer, l’avvocato a capo dell’organizzazione con sede a Ginevra.

L’ong ha pubblicato sui propri social la denuncia presentata negli Usa. Nella sua denuncia Calì scrive: «Il 12 agosto, Un Watch ha fatto pressioni sulla Banca Mondiale affinché interrompessi il mio rapporto di lavoro. Il 22 ottobre, la dirigenza della Banca mi ha informato che la mia posizione di economista perla Siria era sospesa». E ancora: «Francesca soffre di ulcere allo stomaco, mal di testa cronico e dolori addominali. Io soffro di insonnia e ansia, a causa dello stress emotivo».