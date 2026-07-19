Marzullo intervista la Fagnani, scintille: "Domanda inopportuna"

Durante l’evento “Appuntamenti d’Estate 2026” a Minori, sulla Costiera Amalfitana, Francesca Fagnani e Gigi Marzullo sono stati protagonisti di un acceso confronto sul tema della maternità. La conduttrice di “Belve”, ospite della rassegna, è stata intervistata dal giornalista e conduttore, in una conversazione che ha presto assunto toni più vivaci.

Il momento più discusso è arrivato dopo una domanda di Marzullo sulla possibilità che Fagnani sentisse la mancanza di un figlio. La giornalista ha risposto spiegando il proprio punto di vista: "Ti rispondo per fare felice te ma non perché io lo ritenga un argomento da usare nelle mie interviste. Mi manca un figlio? Non ho la prova del contrario, non avendo figli non ho vissuto quell'esperienza. Mi manca qualcosa che non conosco? Non lo so. E' una gioia immensa che non ho vissuto? Sicuramente". Ha poi aggiunto: "Penso che la maternità si esplichi in mille modi diversi: con gli amici, con la famiglia, con i cani...".

Marzullo ha replicato sottolineando il ruolo provocatorio dell’intervista: "Io sto parlando con una Belva, è giusto essere un po' pungente...". Fagnani ha risposto criticando la domanda: "E io ti rispondo da Belva. Ma non sei pungente, fai una domanda che nel 2026 non è giusto porre". Il conduttore ha difeso la libertà di porre ogni domanda, mentre Fagnani ha ribadito il suo pensiero: "Non è vero: è" una forma di "invadenza nell'intimità, non mi sento certo ferita da questa domanda. Non è il problema di una domanda indiscreta. Può essere opportuna o inopportuna. Andiamo avanti...".