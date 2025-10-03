La volta buona, furia-Giampiero Mughini: "Tre tumori?"

Libero logo
venerdì 3 ottobre 2025
"Per motivi che immagino dipendenti dal fatto che qualche giornale ha addirittura scritto che ho tre tumori… In Tv avranno pensato che sarei potuto morire in diretta…". Giampiero Mughini è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, il programma di intrattenimento televisivo di Rai 1. E lo scrittore ha spiegato ai telespettatori che per un anno e mezzo non è più apparso sul piccolo schermo. Poi ha confidato alla padrona di casa perché ha deciso di vendere i suoi libri.

In pratica, il suo desiderio era di donarli alla collettività: "Ho pensato che fosse una cosa buona ergere un piccolo monumento a questa mia collezione sottoforma di un catalogo che ho affidato alla migliore biblioteca antiquaria milanese…”. E si è lasciato andare a un piccolo sfogo contro i media: "Tutte fesserie… Sui giornali scritte un mucchio di fesserie…”. 

Non sono pronto per le Olimpiadi… Io sono stato piuttosto malaccio perché ho beccato una malattia rarissima la cui funzione è buttarti giù… E adesso mi sto riprendendo…In larga parte mi sono ripreso…”, ha rassicurato ancora Giampiero Mughini. E sui suoi vecchi amici della televisione ha precisato: "Mai più sentiti… Mi riferivo ovviamente a loro… Dovevo scrivere loro? Nella mia vita non ho mai chiesto niente a nessuno…”.

