Ilaria Salis diventa pro-Polizia per cacciare una giornalista: "Sicurezza, ho bisogno"

Ilaria Salis chiede aiuto. A chi? Ai poliziotti. Proprio così, agli stessi agenti più volte da lei accusati. Accade all'Europarlamento, dove un'inviata di Quarta Repubblica prova a intercettarla. Proprio la giornalista ricostruisce la vicenda: "Il 22 luglio esce una notizia che, ammettiamolo, ci lascia tutti un po' perplessi. Ilaria Salis, condannata per il licenziamento di due ex collaboratori. Insomma, proprio lei, la passionaria di Avs, la paladina dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. I diritti dei lavoratori e delle lavoratrici sono una cosa molto seria. E così siamo andate a Strasburgo, sede del Parlamento Europeo, per cercare di capire. Strasburgo, fra l'altro, è un luogo simbolo per lei. Grazie all'elezione a europarlamentare si è potuta sottrarre alla tremenda giustizia ungherese". Ma "arriviamo a giovedì".

Ilaria Salis umiliata al Parlamento europeo: "Allora la Sicilia non è italiana?" Ilaria Salis travolta dalle critiche. Il suo discorso al Parlamento europeo ha infatti scatenato le reazioni degli spagn...

Giorno della sessione di plenaria, nonché ultimo giorno di lavoro per gli europarlamentari, che votano e poi tornano a casa. "Salve, onorevole Salis, allora possiamo parlare con lei?", chiede l'inviata di Rete 4. "Mi lascia lavorare", risponde subito Salis. "Ma come mai? Ma scusi, ha licenziato i suoi collaboratori, lei proprio che è la paladina dei diritti", ricorda la giornalista. E poi, all'uscita della plenaria, eccola di nuovo. "Scusi, vogliamo solo una risposta riguardo ai suoi collaboratori. Ma insomma, ma perché mi deve cacciare così? Ma cosa hanno fatto di così grave da essere licenziati? Ma cosa fa la poliziotta adesso? Non ho capito, è proprio lei? Salis chiama addirittura la sicurezza e dice che ci ha anche segnalato per non farci più lavorare. Per lei erano incapaci, non potevano lavorare? Insomma, da paladina degli oppressi a super poliziotta".

Ilaria Salis e Fratoianni, la trappola tedesca per l'Italia: meno proprietà privata e più immigrati Fino a ieri la sinistra ci ha spiegato con il terrore negli occhi che la Germania stesse avendo un problema di croci unc...