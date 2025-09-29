Libero logo
Marche
Flotilla
Garlasco

Matteo Ricci, lo sconfitto rosica e accusa il Pd: "Per ogni nostro manifesto..."

di Ignazio Stagnolunedì 29 settembre 2025
Matteo Ricci, lo sconfitto rosica e accusa il Pd: "Per ogni nostro manifesto..."

(Ansa)

1' di lettura

Matteo Ricci ha il volto tirato. Quando si presenta davanti ai giornalisti ammette pienamente la sconfitta. Ma le sue parole hanno il sapore della rosicata ma anche dell'accusa, nemmeno troppo velata verso quel campo largo che l'ha sostenuto.

"Abbiamo costruito un progetto di cambiamento per le Marche perché siamo molto preoccupati, ma i marchigiani hanno scelto la continuità, sapevamo che era una battaglia complicatissima, mi sono messo a disposizione di questo progetto, ho dato il 200 per cento di quello che potevo dare e penso si sia visto", ha detto Ricci in conferenza stampa commentando i dati delle regionali nelle Marche.

Matteo Ricci, comizio al seggio: i vigili aprono un'inchiesta

Cartina tornasole dell’Italia intera o brodetto di paese; dipende da chi vincerà. Ecco il destino delle Mar...

"Le forze in campo sapevamo che erano sbilanciate, per ogni nostro manifesto ce ne erano sei degli altri, è stata una lotta impari dal punto di vista delle risorse", ha aggiunto Ricci che poi ha ringraziato i leader politici, "Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli e Matteo Renzi" assieme ai militanti, "vi voglio bene con tutto il mio cuore, avrei voluto dare una soddisfazione oggi, ma non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo tenere unita questa coalizione". Insomma Ricci non fa nemmeno un mea culpa per aver polarizzato la campagna, negli ultimi giorni soprattutto, sulla guerra a Gaza. Anzi, rivendica la scelta: "Campagna elettorale su Gaza? Lo lo rifarei domani mattina, un amministratore deve stare coi piedi sulla sua terra, ma con la testa sul mondo". Ma a quanto pare, giudicare dal risultato, il messaggio non è proprio arrivato...

Marche, Mentana e la stoccata a Ricci: "Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla Flotilla...

"Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla flottilla elettorale e si ritrova probabilmente con il 40%":...

Ma si può? Boccia sbanda dopo la disfatta: "Voto solo per le Marche". E Fdi lo inchioda

Con oltre il 51 per cento dei voti Regionali Marche, Acquaroli dopo la vittoria: "Determinati a continuare il lavoro"

Mitraglietta mitraglia Marche, Mentana e la stoccata a Ricci: "Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla Flotilla...

tag
regionali
matteo ricci

Ma si può? Boccia sbanda dopo la disfatta: "Voto solo per le Marche". E Fdi lo inchioda

Con oltre il 51 per cento dei voti Regionali Marche, Acquaroli dopo la vittoria: "Determinati a continuare il lavoro"

Mitraglietta mitraglia Marche, Mentana e la stoccata a Ricci: "Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla Flotilla...

ti potrebbero interessare

3072x2048

Boccia sbanda dopo la disfatta: "Voto solo per le Marche". E Fdi lo inchioda

Ignazio Stagno
880x551

Regionali Marche, Acquaroli dopo la vittoria: "Determinati a continuare il lavoro"

Caterina Spinelli
1904x971

Marche, Mentana e la stoccata a Ricci: "Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla Flotilla...

Maria Pia Petraroli
1400x933

Marche, Giovanni Donzelli stana la sinistra: "Ma non era l'Ohio?"

Maria Pia Petraroli