Gianfranco Fini, ritorno ad Atreju: con chi si scontra (32 anni dopo)

A volte ritornano. Gianfranco Fini sarà presente sul palco di Atreju per un confronto con un rivale storico: Francesco Rutelli. Il faccia a faccia avverrà a 32 anni dal dibattito andato in scena in occasione della storica corsa al Campidoglio che segnò l'inizio del bipolarismo e della Seconda Repubblica, con la successiva discesa in campo di Silvio Berlusconi.

Il fondatore di Alleanza nazionale e l'ex sindaco di Roma si ritroveranno lunedì 8 dicembre alle ore 18 protagonisti del panel 'È cambiato (quasi) tutto in Italia e nel mondo. Quale bilancio e quali prospettive?', con introduzione di Angelica Lupacchini, consigliere comunale FdI ad Ancona, classe 1993. Fini è stato diverse volte ospite di Atreju, in passato. Quando era ancora la festa di Azione giovani, il movimento giovanile di An fu storica la sua partecipazione all'edizione del 2005. Allora Fini era presidente di An e ministro degli Esteri. E un militante intervenne per rivolgergli un accorato appello: "Si impegnerà presidente Fini per la causa dei kaziri? La prego ci aiuti".