Giuseppe Conte, bordata del piddino Sensi: "Quando parla, al Cremlino stappano la vodka"

"Se vinco le primarie, basta armi". Giuseppe Conte sulla guerra Russia-Ucraina sembra avere le idee chiare, le stesse più volte espresse da Roberto Vannacci. E proprio su di lui si è concentrato il Financial Times, che è arrivato a definirlo "il cavallo di Troia della Russia in Italia". Il leader di Futuro nazionale, dal canto suo, ha smentito amoreggiamenti con Mosca ma ha più volte detto che Conte, sulla Russia, la pensa come lui.

E sembra non essere l'unico a pensarlo. "Quella di Conte è un’agenda per la quale al Cremlino stappano la vodka", tuona rispondendo al Foglio Filippo Sensi. Per il senatore del Partito democratico "l'agenda sull’Ucraina dei Cinque stelle, purtroppo, è sovrapponibile a quella di Vannacci e della Lega, come si può agevolmente riscontrare nei voti in Parlamento europeo". E ancora, insiste: "Tutto quello che mi sento di dire è che l'agenda pentastellata, ahimè, coincide su questo punto anche con quella di partiti europei come Alternative für Deutschland. Perciò le ho detto: ogni volta che Conte parla di Mosca, al Cremlino brindano".