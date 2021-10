Tale e quale show, Loretta Goggi si commuove con Adriano Celentano. E Carlo Conti ferma tutto

01 ottobre 2021 a

Un ricordo, un'emozione. Loretta Goggi si commuove ancora a Tale e Quale Show, il talent vip di Carlo Conti su Rai1 e il merito (o "la colpa") ancora una volta è di Simone Montedoro. L'attore una settimana fa si era esibito nell'imitazione dell'inimitabile (perché troppo inflazionato) Franco Califano. Nella terza puntata dello show, Montedoro si esibisce cantando e interpretando Un pugno e una carezza, uno dei pezzi più struggenti e romantici della canzone italiana degli anni Sessanta e non solo.

Gli occhi della Goggi, in giuria, si illuminano e si riempiono di lacrimoni. La regia la inquadra, Loretta è raggiante, incantata. E valutando l'imitazione di Celentano portata in scena dal bravo Montedoro, incalzata da Conte, ha ricordato: "Questo brano è stato il mio primo lento…". Un ricordo intenso e toccante di gioventù che ha spinto Conti a variare il copione di Tale e quale show e improvvisare, invitando la giudice al centro del palco per un altro lento, accanto al "finto" Celentano, su quelle note e quelle liriche indimenticabili: "A mezzanotte sai / Che io ti penserò / Ovunque tu sarai, sei mia".

Non è mezzanotte, ma i cuori si sciolgono. D'altronde, la puntata si era aperta con un altro momento dolcissimo ed intenso: Conti aveva salutato il pubblico a casa e lo studio raggiungendo proprio la Goggi, vera signora del programma, omaggiandola con uno splendido mazzo di fiori. Un azzeccato regalo di compleanno, visto che Loretta ha compiuto 71 anni lo scorso 29 settembre.

