Domenica In show, fuorionda: il disastro di Vincenzo De Lucia e Stefano De Martino

"Hai voluto la bicicletta? E mo' pedala". Vincenzo De Lucia, nei panni di una funambolica Maria De Filippi, entra in scena a Domenica In show in sella insieme a Stefano De Martino. La padrona di casa, Mara Venier, ancora non lo sa ma da lì a pochi minuti telefonerà in diretta la De Filippi, quella vera, generando alcuni momenti di stupore e spiazzamento generale. Intanto, Il De Lucia-Maria e il compagno di Belen Rodriguez inforcano di nuovo la bicicletta e se ne escono. Dietro le quinte, non ripresi dalle telecamere di Rai1, ecco il disastro.





Appena fuori dallo studio, i due sodali cadono rovinosamente in terra. Si scatena un gran trambusto, tra rumori e il vociare di autori e tecnici e dei malcapitati protagonisti del piccolo incidente. In scena, la Venier sorpresa dall'imprevisto ma ancora ignara di quanto veramente accaduto sbotta: "Che sta succedendo? Mi dite cosa devo fare? Non è bello questo fermo televisivo… Deve entrare Il Volo?", chiede alla regia riferendosi ai prossimi ospiti in scaletta.

A svelare la verità è lo stesso De Martino, che rientra in studio trafelato: "Il volo lo abbiamo fatto io e Vincenzo dietro le quinte!", spiega ammettendo il capitombolo. "Ecco, avevo capito che era successo qualcosa!", commenta la Venier allargando le braccia. Dopo il (prevedibile) dolore, insomma, si risolve tutto con una risata collettiva.

