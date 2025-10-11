Tumore, il batterio che può sconfiggere la malattia: l'ultima frontiera

Per arrivare a questi risultati, gli studiosi hanno utilizzato un innovativo sistema di screening su larga scala , analizzando migliaia di condizioni sperimentali in C. elegans, un minuscolo verme nematode ampiamente impiegato per lo studio dei processi biologici di base. È stato così che hanno scoperto come alcune specie batteriche – tra cui Escherichia coli – siano in grado di produrre il 2-MiCit in ambienti tumorali, aumentando al contempo l’efficacia del farmaco chemioterapico 5-fluorouracile (5-FU).

La scoperta arriva da un team internazionale guidato dai ricercatori dell’ MRC Laboratory of Medical Sciences dell’Imperial College di Londra e dell’Università di Colonia , che hanno identificato nel 2-MiCit una sostanza chiave con notevoli proprietà antitumorali, efficaci contro differenti tipi di cellule cancerose.

Nell'universo della ricerca oncologica, ogni nuova scoperta è un tassello prezioso. Ma quella appena pubblicata su Cell Systems potrebbe rappresentare molto di più: un possibile punto di svolta. Un gruppo di scienziati ha infatti individuato una molecola prodotta da specifici batteri presenti nei tumori del colon , il 2-metilisocitrato (2-MiCit), capace di frenare la crescita del cancro e potenziare l’efficacia della chemioterapia. Una prospettiva che apre nuove strade per la medicina di precisione e per lo sviluppo di terapie più mirate e durature.

Il 2-metilisocitrato si è rivelato un acido carbossilico capace di interferire con il metabolismo delle cellule tumorali, rendendole più vulnerabili ai trattamenti. I test condotti sia in vitro, su cellule umane, sia in vivo, su modelli animali di cancro al colon-retto (in particolare nella Drosophila), hanno confermato il potenziale terapeutico della molecola.

“Abbiamo osservato che 2-MiCit ha ridotto significativamente il numero di focolai tumorali disseminati e aumentato la sopravvivenza degli animali”, hanno spiegato gli autori dello studio, sottolineando come la sostanza possa contribuire a rallentare il processo con cui le cellule tumorali si diffondono in altri organi.

Gli esperimenti hanno inoltre rivelato che il 2-MiCit agisce bloccando un enzima mitocondriale chiave nelle cellule cancerose. Questo blocco provoca danni al DNA e attiva una serie di meccanismi che limitano la proliferazione tumorale, dando vita a un attacco su più fronti che indebolisce le cellule malate e amplifica l’efficacia della chemioterapia.

“La combinazione – hanno osservato gli studiosi – si è rivelata significativamente più efficace nell’uccidere le cellule tumorali rispetto a entrambi i composti singolarmente". Insomma, una nuova frontiera. Una nuova speranza nella battaglia contro i tumori.