È "furente", Barbara D'Urso. L'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso è stata dedicata ancora al caso Pamela Prati - Mark Caltagirone e la conduttrice si è concessa un durissimo sfogo su quello che, giustamente, considera il vero scandalo di tutta questa nebulosa vicenda: "Perché se Pamela è una vittima ha tirato in ballo dei bambini? Perché dire guardate mi ha regalato il braccialetto, porto i miei figli a scuola? Perché hai raccontato tutte queste bugie? Perché eri plagiata, perché eri convinta? Se eri convinta stavi a casa tua, non venivi in una trasmissione! Io sono furente per i bambini! Quanto è bello essere mamma, ha detto. Ma tu che ne sai di quanto è bello essere mamma di bambini in affido? C'è chi non può avere bambini in affido! Vieni qua a dirmi queste cose: l'avevo detto che mi sarei inc***".





Nel corso della puntata, la D'Urso ha mandato in onda l'intervista alla mamma del bimbo che la Prati ha fatto passare come il "finto" Sebastian Caltagirone, preso in affidamento da lei e Mark. Tutto falso, ovviamente. "Mi dissero che un produttore cercava un bambino di 10 anni come protagonista di una fiction - ha spiegato la donna -. Iniziava così la richiesta di numerosi video, selfie e note vocali che facevano parte del copione che mio figlio avrebbe dovuto recitare. Nel copione mio figlio interpretava Sebastian, un bambino italo-spagnolo che veniva dato in affido a un imprenditore. Un giorno, la persona dell'agenzia mi disse che lo portava a fare una prova costume ma ho scoperto la verità in tv: portarono mio figlio a fare merenda con la finta mamma affidataria Pamela Prati e con Milena Miconi. Ora mi è crollato il mondo addosso. Agiremo per vie legali".