Federica Panicucci, drammatico schianto: le sue condizioni, com'è ridotta la sua auto. Foto-choc

Una brutta disavventura quella capitata a Federica Panicucci, conduttrice di Mattino5 che, nelle ultime ore, assieme a tutta la sua famiglia è stata vittima di un incidente. La presentatrice si stava recando a un matrimonio quando, lungo il tragitto per la chiesa, è scoppiata improvvisamente una ruota scatenando il panico.

Fortunatamente nulla di grave, non ci sono stati feriti. Sia il compagno Marco Bacini che era alla guida, sia i figli Sofia e Mattia ne sono usciti illesi. A raccontare la tragedia scampata ci ha pensato Federica stessa in una serie di storie Instagram dove ha mostrato addirittura la ruota fatta a pezzi."Stiamo bene fortunatamente, Marco guidava piano, quando è successo abbiamo sentito la macchina che andava di qua e di là. Eravamo vicino ad un’area di servizio, stiamo tutti bene a parte questo piccolo inconveniente" ha spiegato la Panicucci.

Ecco l'immagine della ruota scoppiata condivisa sui social da Federica Panicucci:

Lo squarcio nella ruota, come si vede, è stato molto esteso ma grazie al sangue freddo dell'imprenditore l’incidente non è finito in tragedia. Nelle storie successive si vede che alla fine la Panicucci e i figli sono riusciti ad arrivare in Chiesa mentre il compagno è dovuto rimanere ad aspettare il carro attrezzi. Tutto è bene quel che finisce bene.

