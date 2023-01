Gina Lollobrigida, "Mara Venier denunciata": un grosso guaio

26 gennaio 2023 a

a

a

Mara Venier è stata l'ultima persona ad aver intervistato Gina Lollobrigida. Del resto le due erano molto amiche e la grande diva e attrice italiana non poteva che confessarsi a Domenica in. "Non mi pare vero: ci ho impiegato 40 anni, ma ce l'ho fatta", racconta la conduttrice in una intervista a La Stampa. "Comunque, quella puntata, la dovevo alla Lollo. Volendo molto bene a Gina e conoscendo parecchie cose di lei, più di tanti che parlano a vanvera, ho raccontato chi era attraverso le immagini".

"Non era stata ancora sepolta, e...": Lollobrigida, la rabbia di Signorini

In quel momento, prosegue Mara Venier, "Gina era testimone di se stessa. Il testamento che ha lasciato a Domenica In racconta i fatti. Punto". Non bisogna ricamarci troppo sopra. Anche perché l'ultimo desiderio della Lollo, come ha detto lei stessa in tv, era quello di morire in pace. Ma forse Il circolo mediatico non le farà questa cortesia. "Me lo auguro. Io quello che dovevo dire l'ho detto: ora basta. Non ci tornerò più su perché, da qui in poi, tutto rischia di diventare gossip. Gina ha il diritto al silenzio e al rispetto". Lei, intanto, dopo quell'incontro con la Lollobrigida a Domenica in, si è beccata pure una denuncia. "Sì, dal Signore Spagnolo, come lo chiamo io: ha denunciato tutti, per via dell'intervista rilasciata a Domenica In da Gina. Come vede, però, non me so' spaventata tanto".