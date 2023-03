Mare Fuori, "due minuti aggiuntivi": il finale mai visto

22 marzo 2023 a

a

a

Andranno in onda questa sera su Rai 2 le ultime due puntate dell'ultima stagione di "Mare Fuori", la popolare fiction che racconta le vicende di un gruppo di giovani detenuti nel carcere minorile di Napoli. Da giorni sui social si parla solo delle teorie e delle supposizioni su questo finale di stagione. Tutte le puntate della serie sono state caricate sulla piattaforma streaming RaiPlay ormai un mese fa. In molti quindi hanno già visto cosa succede. Da giorni, però, gira una voce secondo cui le puntate che andranno in onda stasera avranno dei minuti aggiuntivi che permetteranno agli spettatori di capire qualcosa in più sulla scena finale.

"La mia vita difficilissima, chi mi ha salvato": Mare Fuori, il dolore segreto di Artem

La domanda, insomma, è: l'ultima puntata avrà delle scene in più rispetto a quella disponibile su RaiPlay? Ma non è tutto. Perché un altro interrogativo riguarda uno dei protagonisti della serie, il personaggio di Ciro Ricci, morto alla fine della prima stagione. In molti si chiedono se sia ancora vivo. Ma andiamo con ordine. Nella scena finale dell'ultima puntata di "Mare Fuori 3" c'è l'incontro-scontro fra Carmine Di Salvo, Rosa Ricci e Salvatore Ricci: al termine di una colluttazione si sente uno sparo di pistola, ma le immagini non permettono allo spettatore di capire chi è stato a fare fuoco e chi è stato colpito.

"Persino uno come me...": la confessione della star di Mare Fuori alla De Girolamo

Secondo una delle teorie più diffuse sui social, a fare fuoco non sarebbe stato nessuno dei tre, ma Ciro Ricci appunto. Se fosse vero, questo significherebbe allora che il suo personaggio non è morto per davvero al termine della prima stagione. A supporto di questa teoria ci sono alcune foto pubblicate sui social dall'attore Giacomo Giorgio, che appare nella location dell'ultima scena con una pistola. Per saperne di più, non resta che attendere l'uscita della quarta stagione. O forse la puntata che andrà in onda questa sera, che potrebbe avere "due minuti aggiuntivi". Al momento nessun membro del cast si è sbilanciato su questa ipotesi.