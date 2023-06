Chiara Ferragni, ecco i suoi ricavi: cifre-choc, è diluvio di milioni

03 giugno 2023 a

Che quello di Chiara Ferragni sia un impero multimilionario non è certo un mistero. Ma le cifre sono clamorose, sorprendenti. Si parla dei ricavi della influencer, su cui ha indagato il Sole 24 Ore, spulciando tra bilanci e affari di Fenice e Tbs Crew Srl, che fanno riferimento alla moglie di Fedez. Bene, nel 2022 i suddetti ricavi sarebbero raddoppiati.

Fenice è il gruppo che produce il marchio con il nome di Chiara Ferragni: i ricavi sono volati a 14,2 milioni, crescendo del 115% rispetto all'esercizio 2021. Dunque il giro di affari a valore retail che ammonta alla bellezza di 61 milioni, registrando un aumento del 134% rispetto al 2021.

Quindi il capitolo Tbs Crew Srl, società che gestisce il blog della Ferragni e l'e-commerce di The Blonde Salad: i ricavi ammontano a 14,6 milioni nel 2022, in crescita del 105% rispetto ai 7,1 milioni fatturati nel corso del 2021.

E ancora, Fabio Maria Damato - general manager, fedelissimo e braccio destro della Ferragni - ha spiegato che Fenice, nel 2023, dovrebbe raggiungere un giro d'affari pari a 71 milioni di euro. Per Tbs le proiezioni indicano invece un fatturato da 18,9 milioni di euro con utili netti per 8,5 milioni. Numeri, come detto, da capogiro. Soldoni. Una ricchezza clamorosa e in costante crescita.