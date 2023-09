Luisa Corna, il carabiniere "toy-boy": chi è l'uomo che sposerà

08 settembre 2023 a

a

a

Luisa Corna ha annunciato in una intervista a Il Corriere della Sera che si sposerà domani 9 settembre con Stefano Giovino, carabiniere, con cui ha una felice e solida relazione da tempo. Le nozze saranno celebrate a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, alla "Madonnina", il santuario della Madonna di Lourdes.

Lei 57 anni e lui 42, dice che l'età non conta: "Quando l'ho conosciuto ci ho riflettuto sulla differenza di età: quindici anni non sono pochi. Ma è stato solo un pensiero. L'esperienza mi ha fatto capire che nella vita non c’è certezza e lui invece è diventato la mia. La sua presenza è stata talmente coinvolgente e quotidiana che l’età è passata in secondo piano. Stefano è diventato da subito la mia famiglia e la presenza dei suoi due bambini, che ho avuto il piacere di vedere crescere, ha aiutato a cementare la relazione. Hanno la loro mamma, s’intende, ma è stato bello per me poter diventare una figura di riferimento".

Nudo integrale, "mi vergogno come una ladra": in questa foto il tormento di Luisa Ranieri | Guarda

Quindi parla dei suoi genitori: "Lavoravano entrambi nell’azienda di mio padre, che si occupava di cavi e corde per l’edilizia. A lui è dispiaciuto non poter lasciare l’attività a me o a mia sorella, pure lei cantante: sarà la mia testimone di nozze. È mancato ormai da tanti anni, si chiamava Giacomo Giuseppe Corna. Il mio dispiacere è che non abbia potuto conoscere Stefano". Quindi all'altare la accompagnerà sua mamma, Pierina. La cerimonia sarà semplice e lei sarà vestita di bianco, come vuole la tradizione: "Io canterò di sicuro un brano che ho scritto, Angolo di cielo, che è un po' una lettera a cuore aperto dedicata a mio padre e a Stefano".