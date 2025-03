Affari tuoi, delirio a fine puntata: "Trovate un lavoro a Massimo"

21 marzo 2025 a

a

a

"Il Twitter in festa per i 10.000 vinti. Chi lo avrebbe mai detto". Eggià merito di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, ma soprattutto di Massimo da Campobasso, il pacchista promosso a concorrente dopo diverse puntate da comprimario e della sua storia strappalacrime. La vincita, sia pur non da capogiro, ha fatto sciogliere in lacrime lui, De Martino che l'ha persino baciato per congratularsi e parecchi telespettatori che hanno cominciato a commentare a pioggia su X.

"Meritava molto di più e il Dottore str***zo fino all’ultimo che voleva togliergli pure i 10mila euro", commenta un appassionato. "Massimo ha emozionato dal primo giorno! Gli auguro di trovare un lavoro", sottolinea un altro centrando il punto. L'ex pacchista molisano infatti ha conquistato tutti con l'allegria e la spensieratezza nonostante una situazione non facile al di fuori degli studi televisivi.

E forse anche il Dottore "magari lo volevano aiutare, non a caso Stefano gli ha detto più volte 'se sai che qui ci sono i 10mila sai già cosa fare, non cambiare'", ricorda un utente di X. "Massimo di Campobasso ti ho fatto perdere io i soldoni perché ti sei messo a piangere, dovresti sapere che a chi fa vedere che piange a Affari tuoi gli faccio la fattura, ora comprati un Ape usato va'", scherza una appassionata. "Almeno con quei soldi può prendere la patente e un'auto (usata)...".

Affari tuoi, "perché le vincite sono pilotate": lo studio che fa esplodere il caso | Video

Il coro è unanime: "Sinceramente in lacrime per Massimo e la sua storia, contento che abbia vinto i 10mila. Anche se non tanto gli faranno comodo", "Amici molisani, aiutate Massimo a trovare un lavoro, vi prego. Sembra una persona carinissima e ha davvero gli occhi buoni come dice Stefano", "Meritava molto di più, ma sono troppo felice perché ci teneva troppo al numero del nipotino e poi Stefano mi fa sciogliere, è troppo un patatone", "Che bella persona Massimo, speravo vincesse di più", "Comunque è vera questa cosa che più puntate fanno più cerca di aiutarli. Quasi una ricompensa per la loro partecipazione. Al contrario, quelli di cui si sbarazza più velocemente rischiano di andare a casa senza soldi", suggerisce un affezionato. "Qualcosa mi dice che Stefano aiuterà Massimo a trovare lavoro".