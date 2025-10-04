Ghali contro gli artisti non schierati per la Palestina: "Se non dice niente, non siete rapper"

Dopo la polemica sollevata a Sanremo, Ghali torna a parlare della Palestina. O meglio, ad accusare la sua categoria. La colpa dei rapper? "Non dire un c*** sulla Palestina". "Il rap - esordisce in un lungo post social - è ufficialmente morto. Il silenzio dei rapper ha ucciso il genere". Per Ghali non esiste la diversità di opinioni, perché tutti devono essere pro-Pal. "Qualsiasi artista che millanta di essere un rapper e usa un sacco di parole per riempire le strofe ma non dice un c***o sulla Palestina non può definirsi tale". Per poi aggiungere: "Se sei un rapper e non parli di Palestina puoi anche smettere di avercela con gli sbirri. Se sei un rapper e non parli di Palestina puoi finalmente venderti del tutto (sempre se hai da vendere qualcosa). È anche vero che supportare la Palestina è un onore che non tutti possono avere".
Finita qui? Niente affatto, visto che arriva a dividere in tre categorie chi non si espone: "1) Non vi interessa, non è nel vostro algoritmo, non sapete 'come sono andate le cose', avete un'idea confusa su chi siano i cattivi e i buoni ormai da decenni o pensate che sia una questione che appartiene solo a una specifica etnia, lontana dalla vostra"; 2) "Sostenete il genocidio e sì, sostenerlo vuol dire anche semplicemente non schierarsi. Qui c'entriamo tutti. Ma, come ogni volta, sarà troppo tardi quando lo capiremo"; 3) "Avete paura di perdere soldi, posizione e lavoro".
Salmo smaschera Ghali: "Risolverà tutti i problemi tra una sfilata e uno spot"Salmo si conferma ancora una volta il re dei dissing. Il rapper sardo, nel corso di un'esibizione al Red Valley Fest...
Da qui il plauso ai manifestanti scesi in piazza: "L'Italia è attiva. L'Italia è in piazza e la Flotilla passerà alla storia. Le persone che si sono imbarcate per far valere il diritto internazionale, per portare aiuti a Gaza, le persone che scendono in piazza e perdono giornate di lavoro, non sono da attaccare o ridicolizzare, sono da proteggere perché stanno compiendo l'azione più concreta finora e rappresentano la speranza". Un'ultima stoccata è riservata ai politici, "complici di un genocidio". "Ma sono certo prima o poi il conto arriva".