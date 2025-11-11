La Pennicanza, Fiorello scatenato: "Sarkozy? Sono usciti prima i fermenti lattici"

"Sarkozy è uscito di galera dopo aver mangiato solo yogurt. Quando hanno aperto le porte, prima sono usciti i fermenti lattici… e poi lui!”: Fiorello ha fatto ridere tutti durante La Pennicanza, l’appuntamento quotidiano con Fabrizio Biggio su Rai Radio2. Commentando le notizie della giornata, ha fatto dunque riferimento all'ex presidente francese a cui è stata concessa la libertà vigilata.
Lo showman siciliano ha scherzato pure sul conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026: “Ho visto Carlo Conti girare per via Asiago: gli ho puntato il telecomando per cambiare canale… Ma niente, era vero! E guarda chi c’è qui: Gianluca Gazzoli! Stasera parte Sanremo Giovani, in diretta su Rai2 subito dopo il tennis. Il livello? Altissimo. Oggi i ragazzi arrivano già consapevoli, preparatissimi, basta guardare i videoclip su RaiPlay!”.
Spazio all'ironia, poi, con le telefonate di grandi e bambini all’Ufficio Reclami Rai: Camilla, 7 anni da Roma Nord, dice che "della Rai mi piace tutto, soprattutto Rai Yoyo… Ma Dodò dell’Albero Azzurro non ha più tanta voglia. È possibile che nell’ultima puntata l’abbia visto con una sigaretta?”. A seguire ecco Cinzia, 84 anni da Livorno: “Ho visto il finale di Makari 4, ma senza 1,2,3 non si capisce nulla! E tutte le donne vogliono limonare Saverio… Se ci fosse stato Lino Guanciale sarebbe stato meglio… Non è che avete il suo numero?”.