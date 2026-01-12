Libero logo
Loredana Lecciso, clamoroso: "La mia sorella gemella? Al Bano..."

lunedì 12 gennaio 2026
" Lui ci confondeva, all'inizio . Quando c'ero io, a scuola, ero sempre gentile. Quando magari andava lei, che è timidissima, a malapena lo salutava . Non capiva. Fu un'altra mamma a dirgli che eravamo due gemelle". Loredana Lecciso ha raccontato un aneddoto molto divertente su Al Bano. All'inizio il celebre cantante faceva fatica a distinguerla dalla sorella. Ma poi, come ha spiegato al Corriere della Sera , non ha più avuto problemi.

"La mia primogenita Brigitta frequentava un istituto di suore a Lecce, e anche le sue figlie. Ci siamo conosciuti lì - ha proseguito Lecciso -. Io ero già separata. Un giorno gli chiesi un'intervista . Gli lasciai il mio numero. 'Sì, sì con piacere', mi rispose. Un giorno, stavo comprando un computer a Lecce, lui mi chiamò dall'estero. E mi colpì che si fosse ricordato di questa intervista. Poi, una volta rientrato, mi propone di andarlo a trovare : voleva farmi vedere dei laghetti molto belli".

E ancora: "Scrivevano che ci eravamo separati e intanto continuavamo a vivere insieme . Sono stati i nostri periodi più intensi. Nella nostra storia si sono intromesse troppe persone, di famiglia e non . Era molto affollata la nostra unione, piena di interferenze. E questo è stato un problema. Però non posso solo dare la colpa agli altri. Devo assumermi le mie responsabilità, ho fatto degli errori, sono stata molto impulsiva ".

