Stefano De Martino e Brenda Lodigiani? A notte fonda...

Il settimanale racconta, per evitare subito equivoci e particolari gossip, che i due si conoscono da tempo: "Lodigiani ha affiancato De Martino in passato in programmi di Rai Due come Bar Stella e nella scorsa stagione di Stasera tutto è possibile". Insomma, tra i due ci sarebbe solo una profonda amicizia.

Stefano De Martino pizzicato con Brenda Lodigiani . I due sono stati immortalati a passeggio per le vie di Roma. Un'uscita notturna pubblicata sull'ultimo numero di Diva e Donna. Nella foto si vedono i due camminare tenendosi sottobraccio, con una certa intesa. Il conduttore di Affari Tuoi e la comica sono stati a cena in una trattoria fino a notte fonda, prima di tornare ognuno a casa propria.

Lodigiani tempo fa aveva annunciato la separazione dal compagno Federico Teodoli, padre dei suoi due figli. "Io e Federico ci siamo separati qualche mese fa. Senza entrare nei particolari, è andata così. Però ci siamo fatti il regalo più grande: Olivia e Tobia, sette anni e mezzo e quattro e mezzo", aveva dichiarato a Vanity Fair. Su De Martino invece le notizie sono più contraddittorie. Dopo l'addio a Caroline Tronelli, non si sa se ci sia stato un ulteriore ritorno di fiamma per l'ex Gilda D'Ambrosio o magari un nuovo amore...