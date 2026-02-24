Affari Tuoi, da dove viene la pacchista: il dettaglio non sfuggito (e la scelta di De Martino)

Libero logo
martedì 24 febbraio 2026
Tutti pronti per Sanremo, anche Stefano De Martino. Il conduttore di Rai 1 si prepara allo stravolgimento del palinsesto che vede coinvolto anche il suo Affari Tuoi. E per accogliere la kermesse, ecco cosa non è sfuggito durante la puntata di lunedì 23 febbraio. La nuova pacchista viene da niente di meno delle città di Sanremo. La precedente puntata aveva visto sfidare la fortuna il pacchista ligure, il giorno successivo prontamente sostituito da un corregionale. La concorrente è dunque Ileana, lavora come commessa in un negozio di abbigliamento.

Non solo, perché De Martino vuole anche augurare a tutti "Buon Festival! Un grande in bocca al lupo a Carlo Conti" e poi si dichiara pronto a "godere questo Festival". Se Ileana è la nuova arrivata, protagonista di questa puntata di Affari Tuoi è Veronica, pacchista in arrivo da Atella, piccolo comune in provincia di Potenza, in Basilicata. Veronica, di mestiere logopedista, si presenta con un delizioso fiocco in testa, glitter sugli occhi e, al suo fianco, la fedele cugina Angela.

La fortuna non sorride alla giocatrice che, visto l'andazzo, accetta i 22.000 euro offertili e fa benissimo, perché il suo era il pacco nero, che conteneva appena 200 euro.

