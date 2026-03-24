Rete 4, la commedia sexy non tramonta mai

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Innocenza e turbamento)
Nell’era del porno diffuso, tanto da rendere necessaria una norma di verifica dell’età per accedere ai siti a luci rosse, fa sorridere che a mietere successi nelle notti degli italiani siano le innocentissime commedie sexy.
Il trend si è delineato da qualche settimana e confermato tra sabato e domenica col film Innocenza e turbamento del 1974, visto da una media di quasi 60mila persone con picchi di 70mila tra le 4:30 e le 5:50 su Rete 4: un giovane vorrebbe fare il seminario ma, tornato a casa dalla famiglia, ritrova il padre da poco risposatosi con la bella Carmela e scopre i piaceri della carne, così da far crollare la sua vocazione sacerdotale.
Raisport, non solo Pogacar: un sabato da urloVi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Raisport) Po...
Simili audience si sono registrate con titoli come Il vizio di famiglia, La signora gioca bene a scopa?, La signora ha fatto il pieno, tutte pellicole di metà anni ’70 con Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Carmen Villani, Carlo Giuffré e altri che hanno caratterizzato questa cinematografia, stroncata dai critici ma rivalutata da saggi e conferenze, che, oggi come allora, funge da valvola di evasione in una società dominata da violenza e terrorismo.