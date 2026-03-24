Rete 4, la commedia sexy non tramonta mai

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Innocenza e turbamento)

Nell’era del porno diffuso, tanto da rendere necessaria una norma di verifica dell’età per accedere ai siti a luci rosse, fa sorridere che a mietere successi nelle notti degli italiani siano le innocentissime commedie sexy.

Il trend si è delineato da qualche settimana e confermato tra sabato e domenica col film Innocenza e turbamento del 1974, visto da una media di quasi 60mila persone con picchi di 70mila tra le 4:30 e le 5:50 su Rete 4: un giovane vorrebbe fare il seminario ma, tornato a casa dalla famiglia, ritrova il padre da poco risposatosi con la bella Carmela e scopre i piaceri della carne, così da far crollare la sua vocazione sacerdotale.