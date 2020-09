Pomeriggio 5, "un odore terrificante": giallo di Caronia, la terrificante testimonianza dell'uomo che ha ritrovato Gioele Mondello

08 settembre 2020 a

A Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, tornato in onda su Canale 5 ieri, lunedì 7 settembre, si è parlato anche del giallo di Caronia, della morte di Viviana Parisi e del figlio, Gioele Mondello, il dramma che ha tenuto per tutto agosto l'Italia con il fiato sospeso. A parlare è Giuseppe Di Bello, l'ex carabiniere che dopo lunghi giorni di infruttuose ricerche ha trovato i resti di Gioele: "Volevo partecipare alle ricerche, perché questa vicenda mi aveva toccato ed erano quindici giorni che avevo il magone - ha spiegato alla D'Urso -. Quella mattina inizialmente ho guardato lungo un ruscello, convinto che se fosse vivo Gioele si sarebbe diretto verso il mare. Poi ho dovuto lasciare quel punto perché non si passava più e ho cambiato zona: lì ho capito che qualcosa non andava perché c'era un odore terribile", ha ricordato Di Bello. Una testimonianza toccante.

