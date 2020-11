Ballando con le stelle, la cannonata di Antonio Razzi: "Dove ti voglio vedere", un massacro per Guillermo Mariotto

Francesco Fredella 01 novembre 2020 a

a

a

Antonio Razzi show. L’ex senatore senza freni a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai. Quest’anno, dopo la performances della passata edizione, Razzi è tornato a bordo campo ed ha pizzicato sin dalla prima puntata Guillermo Mariotto - che non è mai stato generoso di voti con lui. “Ivan Zazzaroni può fare Uomini e donne. Mariotto invece dovrebbe andare all’Isola dei famosi, così finalmente lo vediamo in costume”, tuona l’ex senatore-concorrente. E Zazzaroni replica con una cannonata: “Non prendo consigli da chi si presenta con questi occhiali”. Razzi incassa. Sorride. Va oltre: la sua autoironia supera ogni tipo di ostacolo.

