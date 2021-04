Amici, Emanuele Filiberto confessa: "Non possiamo farlo, mai". La durissima legge imposta da Maria De Filippi

24 aprile 2021 a

Entra nel vivo il serale di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e arrivato alle sue battute finali. Tra poche puntate, infatti, verrà decretato il vincitore di questa edizione. E per decidere chi strapperà la vittoria, ovviamente, i giudici avranno un ruolo fondamentale. E tra loro, da quest'anno, c'è anche Emanuele Filiberto di Savoia, che si è sbottonato sulle pagine di Tele Più.

Emanuele Filiberto, nell'intervista, si è anche speso su alcuni retroscena relativi alla trasmissione. E ha ammesso: "Non ho ancora fatto amicizia con i prof. Non possiamo parlare con loro né prima né dopo la puntata. Maria vuole che rimaniamo neutrali. Ogni conversazione con loro potrebbe influenzarci", ha rivelato. Insomma, una cortina di ferro tra giudici e maestri, imposta dalla De Filippi, proprio per evitare che i rapporti personali possano influenzare le decisioni.

Comunque sia, Filiberto ammette di aver conosciuto già prima di Amici molti dei componenti del cast, tra i quali Arisa, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Dunque, altre rivelazioni su Maria De Filippi. Quando gli chiedono che cosa accada dietro le quinte del talent, Filiberto spiega: "Maria non dà mai consigli su cosa dobbiamo dire. Ci lascia sempre liberi. Ed è la sua grande forza, in tutti i suoi programmi", conclude.

