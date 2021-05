Isola dei Famosi, gaffe clamorosa di Tommaso Zorzi: "Manco per il ca**". Iva Zanicchi lo rimprovera: "Cos'ha detto?"

08 maggio 2021 a

Una gaffe clamorosa quella di cui Tommaso Zorzi si è reso protagonista all'Isola dei Famosi, nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5. Al centro della discussione la prova leader tra Andrea Cerioli e Isolde Kostner, con la seconda che ha prevalso sul primo. Una volta finita l'elettrizzante sfida, Ilary Blasi ha chiesto ai suoi opinionisti in studio di dire la loro. In particolare la padrona di casa ha chiesto a Zorzi se si sarebbe mai messo alla prova in questo gioco. E l'influencer milanese senza peli sulla lingua ha risposto: "Ma manco per il ca**o”. Con la conduttrice che ha subito cercato di "bippare" l’opinionista.

A rimanere a bocca aperta è stata anche la collega di Tommaso, Iva Zanicchi, che prima ha sgranato gli occhi incredula, poi lo ha rimproverato in maniera scherzosa: "Cosa ha detto!? Non si dice ca**o va bene?!”. Un siparietto improvvisato che ha divertito molto i telespettatori e il pubblico in studio, con tanto di applauso. Questa, comunque, non è stata l'unica gaffe della serata.

Protagonista dello scivolone sempre Tommaso Zorzi che, commentando la prova leader tra Cerioli e la Kostner, ha detto che avrebbe voluto vedere Andrea vincere, visto che non probabilmente non potrà mai avere questa soddisfazione, al contrario di Isolde. A quel punto, però, la Blasi lo ha corretto, sottolineando: "Sei sicuro? Guarda che ha già vinto una volta. Nella prova Salvador”. L'influencer allora, non scomponendosi più di tanto, ha replicato: "Ok fa nulla. Avrei voluto comunque vedere Andrea leader”.

