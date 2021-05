Elisa Isoardi, la rivelazione sconvolgente di Raimondo Todaro: "Con lei è successo di tutto"

07 maggio 2021 a

“Con lei ne sono successe di tutti i colori”: Raimondo Todaro parla del suo rapporto con Elisa Isoardi, con la quale ha condiviso l’esperienza a Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci su Rai 1. Esperienza che nel frattempo la conduttrice ha archiviato partecipando all’Isola dei Famosi su Canale 5, salvo poi ritirarsi per via di un problema all’occhio.

Parlando della sua ex partner di ballo, Todaro a Detto Fatto ha rivelato: “Mi sono trovato benissimo, c’era un sacco di feeling e al tempo stesso è stata un’edizione particolare, ci stuzzicavamo parecchio, c’era una sorta di amore litigarello e con lei ne sono successe di tutti i colori. Adesso ci sentiamo ogni tanto”. Raimondo Todaro è uno dei partecipanti fissi di Ballando con le Stelle: fa parte del cast come ballerino professionista da quando aveva 18 anni. Adesso di anni ne ha 34 e il suo bilancio sul programma è assolutamente positivo.

Parlando di Milly Carlucci ha raccontato: “È come una seconda mamma, capisce come stai senza dire nulla, mi ha insegnato professionalità ed umiltà: se c’è bisogno di fare le pulizie le fa purché lo spettacolo vada avanti”. Infine sulla sua vita privata e sulla fine del matrimonio con Francesca Tocca ha ammesso: “Quando vivi un grande amore come il nostro la separazione avviene perché c’è talmente tanto rispetto da non poter accettare un amore minore. Siamo rimasti molto amici”.

