Chi l'ha visto, Federica Sciarelli "agitata e infastidita per le intrusioni dei colleghi su Denise Pipitone": tensione in Rai

25 maggio 2021 a

a

a

Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia ha rivelato un retroscena riguardante Federica Sciarelli, che dalle parti di Rai3 molti definiscono “agitata, quasi infastidita da quelle che considera ‘intrusioni’ su alcuni casi di cronaca”. E in particolare su quello riguardante Denise Pipitone, che nelle ultime settimane si è riaperto e sta avendo un enorme impatto a livello mediatico. Chi l’ha visto se ne è sempre occupato e ultimamente ha raggiunto ascolti molto alti grazie ai nuovi sviluppi che ci sono stati nel giallo di Mazara del Vallo.

"Ecco il cavalcavia". Denise Pipitone, dalla Sciarelli ricostruzione sconvolgente: rapimento, chi sapeva tutto sul suo rapimento

“Il problema? Arrivare al mercoledì con molta carne al fuoco già vista altrove - si legge nella rubrica di Candela su Dagospia in merito al presunto nervosismo della Sciarelli - atteggiamento che avrebbe fatto fare un salto dalla sedia ad alcuni dirigenti del servizio pubblico. Se è vero che Chi l’ha visto rappresenta il titolo di punta nel genere, è anche vero che non possono esistere esclusive su morti e scomparsi, argomenti che Rai1 e Rai2 possono trattare per fini di cronaca sia nei tg che nei contenitori. Nessuno deve chiederle il permesso”.

"In macchina con tre persone". Ma stavolta escono i nomi. Denise Pipitone, il cerchio si stringe: ci siamo?

Insomma, le acque in Rai sarebbero un po’ agitate, anche perché come praticamente ogni anno stanno già circolando le voci secondo cui questo potrebbe essere l’ultimo anno della Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto. La conduttrice, legata alla trasmissione ormai da 17 anni, potrebbe essere impegnata in altro, sempre su Rai3, ma il “rischio” è che come ogni anno tali indiscrezioni non trovino conferme.

Scoop su Denise Pipitone? Dove si spinge Federica Sciarelli, colpaccio in Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.