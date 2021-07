Meghan Markle, il colpo del secolo a Mediaset: di chi sarà "ospite in studio"

18 luglio 2021 a

Maria De Filippi in questi giorni si sta godendo un po' di vacanza e relax in attesa di cominciare le registrazioni della nuova edizione di C’è Posta Per Te. Registrazioni che proseguiranno per tutto l'anno e per i primi mesi del 2022. La De Filippi ha sempre detto che tra tutti i suoi programmi C'è posta per te è quello che preferisce e che la impegna maggiormente. Anche perché riserva sempre delle clamorose sorprese.

Ma attenzione perché quest'anno potrebbe esserci una protagonista pazzesca. Secondo Chi, tra gli ospiti vip della prossima edizione potrebbe esserci un ex membro della famiglia reale d’Inghilterra: Meghan Markle andrà a C’è Posta Per Te? Sarebbe davvero un bel colpaccio per la De Filippi, per Mediaset e per la tv italiana. E' solo un'indiscrezione della rivista di Alfonso Signorini? O vedremo davvero la moglie del principe Harry in tv?

Il programma, che è campione di incassi auditel dei sabati invernali di Canale 5, tornerà a gennaio 2022 con la venticinquesima stagione con le storie di persone comuni che decidono di parlare delle loro vite in tv, con i vari ricongiungimenti, le riappacificazioni e le gag con personaggi famosi. Magari anche con Meghan Markle.

