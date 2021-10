Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo massacrata prima di debuttare. Il gelo: "Non me la sento"

09 ottobre 2021 a

Torna sabato 9 ottobre Scene da un matrimonio, il programma condotto da Anna Tatangelo e in onda su Canale 5. Come tutti i debutti anche questa trasmissione ha sollevato diverse critiche. In particolare alcuni telespettatori l'hanno definita "vecchia". Un'accusa scivolata addosso alla Tatangelo che liquida con un "non mi sento di replicare a nulla". A SuperGuida Tv la cantante ha detto di esserci abituata: "In questi venti anni dal mio primo Festival di Sanremo le critiche hanno fatto parte del gioco. L’importante però nella vita è non passare inosservati. È sempre un bene che se ne parli".

Buoni invece gli ascolti, una piacevole sorpresa per la conduttrice: "Non me lo sarei mai aspettata. Ciò che mi interessava di più era di arrivare con una trasmissione familiare che raccontasse in modo genuino delle emozioni e sentimenti che si danno a volte per scontati". D'altronde quelle da Scene da un matrimonio è per lei una novità assoluta: per la prima volta mancano sia il palcoscenico e i riflettori. "Mettersi nei panni dell’intervistatrice - ha commentato - è difficile perché devi dimostrare di saper ascoltare".

Non mancano neppure le emozioni in questa nuova esperienza: "Mi sono emozionata spesso soprattutto la sera prima delle nozze quando incontravo gli sposi. Paradossalmente mi sono più emozionata a vedere la madre accompagnare all’altare lo sposo che non il padre con la sposa. Essendo mamma, la vivo in modo diverso".

