Piazzapulita, Crisanti: "Se detesto Zaia?", cosa gli esce di bocca

13 gennaio 2023 a

a

a

"Perché vi detestate con Luca Zaia? Siete cane e gatto proprio...", chiede a bruciapelo Corrado Formigli ad Andrea Crisanti durante l'ultima puntata di Piazzapulita andata in onda il 12 gennaio su La7. E il professore, ex direttore di Infettivologia della clinica universitaria dell'ospedale di Padova (dal cui incarico si è recentemente dimesso proprio in polemica con Zaia), oggi senatore indipendente in quota Pd, risponde: "Io e Zaia come cane e gatto? Io non ho nulla contro.... Quando leggo le trascrizioni di certe telefonate sobbalzo".



Qui l'intervista di Corrado Formigli ad Andrea Crisanti

"Bullismo di Stato": Formigli-choc, l'accusa più grave al governo

Andrea Crisanti parla poi della situazione del Covid attuale. "Questo virus ha una straordinaria capacità di creare nuove varianti e la Kranken è stata generata da due virus diversi e ricombinati. Ma il virus con il vaccino non sviluppa la malattia grave", prosegue il professore. "Le persone che oggi muoiono di Covid sono fragili - cioè tra 80 e 85 anni con patologie - e non vaccinati" e "la differenza tra noi e la Cina è che noi siamo vaccinati", inoltre "il vaccino cinese non funziona molto bene", sottolinea Crisanti. Ma noi "siamo protetti quindi sono inutili a tamponi in aeroporto da chi arriva dalla Cina".